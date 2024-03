Lecce, Gonzalez: “Col Verona per vincere”

Il centrocampista del Lecce Joan Gonzalez ha parlato in conferenza stampa della sfida col Verona di domenica. “Sappiamo che la partita col Frosinone era importante, così come questa contro il Verona. Il Frosinone ci ha messi in difficoltà, prendiamo il punto e testa alla prossima: col Verona pensiamo a vincere.

Baroni? L'ho sempre ringraziato per quello che ha fatto per me nella scorsa stagione. Mi ha consentito di esordire e di giocare con frequenza. Tuttavia nel calcio lotti per una squadra e non ti interessa chi hai contro. Baroni lo conosciamo, prova sempre a vincere, quindi sarà una partita molto difficile nella quale le due squadre proveranno a prendersi i tre punti. Giochiamo in casa e questo è un fattore".