Lecce, Gotti: “Con il Verona partita importantissima”

Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa della partita tra i giallorossi e il Verona, in programma alle 18.30 domani, al Via del Mare.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "In questo momento del campionato è importantissima per tanti motivi per fare un salto in classifica e tirarci fuori da questa situazione di sconfitte consecutive. La classifica va guarda alla fine ma in questo momento è una gara che ha una notevole importanza sia per il Lecce sia per il Verona. Come ci arriviamo? Dovrò verificare durante la rifinitura, vedrò se abbiamo smaltito la fatica. La partita è molto diversa rispetto a Napoli. L'avversario è energico, sa essere pericoloso. Ci saranno momenti molto diversi all'interno della gara e noi dobbiamo avere solidità mentale".