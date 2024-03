Lecce, Gotti: “Lotta salvezza avvincente. D’Aversa persona con cervello che funziona”

Il nuovo allenatore del Lecce Luca Gotti si è presentato oggi in conferenza stampa. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

"La lotta salvezza è avvincente. Per chi vede da fuori, è davvero bella. Quando ci sei dentro, le cose le vedi in maniera diversa. Le tensioni hanno un peso specifico diverso. La corsa salvezza non è facile, bisogna affrontarla con consapevolezza. Ci saranno 10 partite tutte importanti, compresa quella di sabato. È la bellezza di questo sport.