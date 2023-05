Lecce, Sticchi Damiani e la salvezza: “Per noi lotta impari con gli altri”

Il presidente del club giallorosso: "Per noi essere in corsa è un privilegio, siamo neopromossi"

Ha detto il patron del club giallorosso, a 33 punti in classifica, davanti allo Spezia a 31 e al Verona a 30. "La testa è alle ultime due giornate di campionato, per concludere al meglio un percorso difficilissimo, ma che per noi è un motivo di grande soddisfazione. Per noi, da neopromossi, non era facile essere qui in corsa. Il bilancio è positivo, sapete benissimo che le neopromosse devono faticare tantissimo, è una lotta impari verso squadre che si consolidano negli anni attraverso più mercati".