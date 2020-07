Lecce, Sticchi Damiani: “Genoa-Verona? Sarà regolare, la A è pulita e onesta”

“Genoa-Verona? Ci sono degli intrecci, ma mi piace pensare che le partite saranno regolari. La nostra battaglia contro il Parma sarà partita vera, nessuno ci ha mai regalato niente. Voglio pensare che la Serie A sia pulita ed onesta, non penso a favori in un senso o nell’altro, escludo complotti perché sarebbe il male del calcio italiano mettere in campo illeciti sportivi”.

Queste le parole pronunciate sulle frequenze di Radio Punto Nuovo da Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, squadra in lotta per la salvezza con il Genoa. Domenica i salentini giocano in casa con il Parma, mentre al Ferraris sarà in campo il Verona.