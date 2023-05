Lecce-Verona, arbitra Massa

Il direttore di gara designato per la partita di domenica al Via del Mare

Sono stati designati i direttori di gara di Lecce-Hellas Verona, match valido per la 34a giornata della Serie A TIM 2022/23 in programma domenica 7 maggio alle ore 20:45, allo stadio 'Ettore Giardiniero - Via del Mare'.