Dopo il decreto ingiuntivo inviato a Sky, la Lega A si prepara ad agire anche contro gli altri broadcaster.

Non c’è ancora un accordo con Dazn e Img. Per questo si avvicina la possibilità di un intervento legale contro le due realtà titolari dei diritti televisivi per la trasmissione delle gare di Serie A.

Da parte di Dazn e Img era stata presentata l’ipotesi di una rateizzazione dei pagamenti, ma al momento manca un’intesa tra le parti.