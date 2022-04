L’Hellas che cambia, via il direttore operativo Longo

Dopo un anno e mezzo il Verona chiude il rapporto col dirigente

Pantaleo Longo non è più il direttore operativo del Verona. L'Hellas ha infatti deciso di chiudere i rapporti col dirigente. Da un paio di settimane si stava trattando sulla risoluzione del rapporto.

Longo era arrivato dalla Roma nell'estate del 2020, per poi essere ufficializzato come direttore operativo in gialloblù il 21 novembre. Ora la sua avventura con l'Hellas, dopo solo un anno e mezzo, è conclusa.