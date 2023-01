L’Hellas riassapora la vittoria e riaccende la speranza. Verona-Cremonese 2-0

Doppietta di Lazovic nel primo tempo: i gialloblù lanciano la rincorsa salvezza

Andrea Spiazzi

Il Verona batte la Cremonese 2-0 e acciuffa al volo l’ultimo treno per tornare a iscriversi alla lotta salvezza. Lo fa con una prova tosta e concreta, sfruttando le occasioni in maniera cinica, con un Lazovic (doppietta) spietato sotto porta, Doig e Kallon spine nel fianco avversario, Hien insuperabile e l’entusiasmo del Bentegodi che accompagna per tutta la gara i ragazzi in gialloblù. L’Hellas raggiunge la Samp a 9 punti e lascia i grigiorossi all’ultimo posto a quota sette. Lo Spezia, terzultimo, ora dista 6 punti e fa un po' meno freddo.

FORMAZIONI

Torna Ilic in mezzo al campo al posto di Sulemana, per il resto i gialloblù sono gli stessi di Torino.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Veloso, Verdi, Henry, Piccoli, Günter, Magnani, Terracciano, Cabal, Coppola, Sulemana - Allenatore: Marco Zaffaroni

Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Castagnetti, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Bonaiuto

A disposizione: Saro, Sarr, Hendry, Aiwu, Ascacibar, Ciofani, Ghiglione, Afena-Gyan, Quagliata, Milanese, Tsadjout, Okereke - Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. AIA di Aprilia)

Prima dell’incontro viene osservato un minuto di silenzio per ricordare Gianluca Vialli, scomparso il 6 gennaio. La Cremonese indossa una maglia speciale in ricordo del grande attaccante.

PRIMO TEMPO, LAZOVIC È DEVASTANTE

La Cremonese parte con decisione. Al 5’ in seguito a un corner il Verona fatica a sbrogliare una situazione pericolosa. Ilic riparte e viene strattonato.

LAZOVIC! 1 A 0 VERONA

Il Verona al primo assalto passa. Bravo Kallon a lavorare un pallone a destra e a crossare per Lazovic che spalle alla porta stoppa al volo e si gira in un baleno, trafiggendo poi col destro Carnesecchi.

La Cremonese non ci sta e riparte a testa bassa. Conquista un corner, cerca la verticale. Depaoli ferma Dessers, che poi subisce una spinta di Hien. L’attaccante si infuria. La gara è tesa data la posta in palio. Nessuno può permettersi di perdere e una vittoria ridarebbe ossigeno alle due cenerentole del campionato.

Al 20’ da corner Bianchetti colpisce male facendo da sponda, Zanimacchia per poco non ci arriva.

Risponde Depaoli che al 22’ crossa dalla destra, il colpo di testa di Djuric è centrale e debole, Carnesecchi blocca.

BIANCHETTI KO, KALLON AMMONITO

Al 23’ Kallon salta e braccia su Bianchetti che va a terra con un vistoso taglio sul sopracciglio e viene bendato. Mariani ammonisce Kallon.

DOPPIETTA DI LAZOVIC!

Il Verona è spietato e colpisce ancora. Pickel sbaglia in attacco, Doig recupera e si fa tutto il campo, Lazovic lo segue, riceve in area e ancora col destro batte Carnesecchi. Al 26’ i gialloblù vanno sul 2-0.

La Cremonese accusa il doppio colpo, l’Hellas si toglie di dosso la tensione iniziale. Castagnetti viene ammonito per un fallo su Kallon al 32’.

KALLON SI MANGIA IL 3-0

Doig è ancora devastante al 33’ scappando agli avversari sul fondo e servendo Djuric che spalle alla porta scarica per Kallon vicino al dischetto. Il tiro è alle stelle e sfuma l’occasione forse per chiudere già la gara.

Al 37’ Tameze perde un pallone, Zanimacchia salta Hien, poi Ceccherini lo blocca. La Cremonese torna a farsi sotto, al 39’ Bonaiuto calcia a giro ma fuori. Un tiro dal limite di Lazovic servito da Kallon al 41’ viene bloccato da Carnesecchi.

BRIVIDO AL VAR. Il Var osserva un presunto intervento in area di Hien ai danni di Dessers al terzo di recupero, ma non c’è rigore. Mariani fischia la fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO, L'HELLAS IN CONTROLLO SI METTE IN TASCA TRE PUNTI

La Cremonese parte all’attacco ma trova un Verona solido. Hien risolve su Dessers, il più pericoloso dei suoi.

Scappa ancora Doig accentrandosi al 54’, Sernicola lo mette a terra sulla trequarti e viene ammonito. Lazovic calcia alto da 30 metri.

CAMBI CREMONESE. Alvini prova a dare la scossa con tre cambi in attacco al 61’: dentro Okereke, Felix Afena e Tsadjut, fuori Zanimacchia, Dessers e Bonaiuto.

Tsadjut parte, Djuric lo stende e prende il giallo. Alvini toglie anche Castagnetti per Ascacibar.

Il Verona non rischia, il ritmo cala. La Cremonese si affida ai nuovi entrati per cercare un guizzo vincente, ma non riesce a portare l'inerzia dalla sua.

I CAMBI DI ZAFFARONI. Kallon e Ilic lasciano il posto a Verdi e Sulemana al 66’.

Doig sbaglia l’impatto con la palla cercando una mezza girata col sinistro, l’Hellas si rifà in avanti. Hien è ancora decisivo nell’anticipare di testa Tsadjut. Con lui tutta la linea di difesa è attenta e rimane alta il giusto per non farsi schiacciare.

Piccoli e Magnani sostituiscono Djuric e Ceccherini al 74'.

I grigiorossi ci provano da fuori con Okereke e Valeri, con scarsi risultati.

All'82' è il momento per gli appalusi a Lazovic, sostituito da Terracciano. Chissà se a fine mercato sarà ancora in gialloblù, intanto stasera regala con la sua doppietta tre punti ai suoi.

Alvini prova anche la carta Ciofani, ma la sua squadra non dà segnali di battaglia da tempo. Verdi rimedia un ingenuo giallo sulla bandierina all'87' per un fallo su Valeri. Nel recupero (di 5 minuti) Tsadjut sbaglia clamorosamente di testa da corner, poi non accade più nulla.

L’Hellas torna a vincere. L’Hellas non prende gol per la prima volta in campionato. Segnali forti. La rincorsa è lunga ma i gialloblù l'hanno lanciata. Ora a Milano con l'Inter, poi avranno un altro match da non sbagliare al Bentegodi con il Lecce.