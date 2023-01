L’infortunio a Henry, la situazione

La torsione del ginocchio e l'uscita in barella, presto gli esami strumentali per il francese

"Ha avvertito forte dolore al ginocchio . Servono esami in settimana per capire l'entità infortunio".

Queste le parole di Zaffaroni sul brutto infortunio capitato a Thomas Henry, entrato nei minuti finali della gara col Lecce. L'attaccante francese ha messo male il ginocchio, che si è girato con un movimento non naturale. Il numero 9 del Verona è uscito in barella e tra le lacrime, il che non fa presagire nulla di buono.