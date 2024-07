L’Inter su Cabal, la richiesta del Verona

Il nome nuovo per la difesa dell'Inter è quello di Juan Cabal. I nerazzurri, orientati a scegliere un profilo giovane, hanno aggiunto in lista il giocatore del Verona, come riporta Sky. Ieri i suoi agenti erano nella sede del club milanese ad incontrare Ausilio. La richiesta complessiva dell'Hellas è di 10 milioni di euro.