L’ironia della Curva Sud: “A Genova per una retrocessione dignitosa”

Due striscioni sono stati appesi oggi alla ringhiera del campo d’allenamento del Verona a Peschiera del Garda.

In vista dell’ultima gara di campionato, allo stadio Ferraris con il Genoa, la Curva Sud ha inviato un messaggio ironico da un alto e, dall’altro, volto a spingere l’Hellas nella partita con i rossoblù, che devono vincere per essere certi della permanenza in Serie A.

“A Genova per una retrocessione dignitosa”, da un lato. Dall’altro, un forte e chiaro “Forza Verona!”, per caricare l’Hellas prima della partenza per la Liguria.