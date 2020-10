Liverani: “Il Verona è partito forte, ma noi abbiamo fame”

“Il calcio è fatto di risultati. E’ evidente che avendo sei punti stanno bene, sono partiti forte. Il Verona è mediamente difficile quanto da capire. Giocano in duelli, per opporsi bisogna avere la stessa forza e la stessa fame. Abbiamo la voglia e la fame per giocarcela, sono convinto che faremo la prestazione. Vedo la squadra in un nuovo inizio di concentrazione e mi fa ben sperare”.

Queste le parole di Fabio Liverani, allenatore del Parma, in vista della partita con l’Hellas, dichiarazioni riprese dal sito www.parmalive.com.