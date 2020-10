Liverani: “Successo meritato, potevamo chiuderla prima”

Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa al termine del successo di misura sull’Hellas.

Così il tecnico degli emiliani: “E’ una vittoria che ci permetterà di lavorare meglio in queste due settimane di sosta. In Serie A è difficile gestire una gara, sappiamo che il Verona gioca molto sull’uno contro uno e hanno avuto un paio di occasioni. E’ stata una partita bella, tra due squadre che volevano vincere”.

Prosegue: “Successo meritato, abbiamo anche creato i presusposti per chiudere il match. Davanti abbiamo giocato con Karamoh e Gervinho che sono due attaccanti atipici, Cornelius non si è allenato in settimana e Inglese non era al massimo. Puntiamo salvezza, ma non sono un alleatore che si accontenta, voglio fare il massimo”.