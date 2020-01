Liverani: “Verona sorpresa del campionato, sfida dura”

Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa in vista della gara del Lecce in trasferta al Bentegodi con l’Hellas.

Queste le parole del tecnico della squadra giallorossa, riprese dal sito www.tuttomercatoweb.com: “Il Verona? La loro arma è sicuramente l’organizzazione che ha la squadra, che esaltano le qualità dei calciatori presenti in rosa. Ci hanno messo in difficoltà all’andata, ma non meritavamo di perderla. Domani è l’occasione giusta per dimostrare di aver annullato il gap in questi mesi. Sarà una sfida impegnativa, contro la sorpresa del campionato e a cui faccio i complimenti“.