Livramento, da ballerino a calciatore: “Quando segno esulto di conseguenza”

Credo che ogni giocatore abbia le sue caratteristiche, ovviamente ammiro Mbappè, ma è chiaro che non ho le sue stesse caratteristiche. È un mio modello di ispirazione. Mi piace moltissimo anche Cristiano Ronaldo e la sua mentalità del lavoro duro per raggiugere gli obbiettivi.

Conosco Noslin molto bene, ho parlato anche con lui prima di venire qui, penso possa essere un esempio non solo per me ma per tanti giocatori, anche lui come me ha giocato vari anni nei dilettanti, è un buon amico e un esempio da seguire.