Livramento: “Questo è il vero Verona, facciamo risultati se siamo uniti”

Dailon Livramento è stato protagonista dell'azione e dell'assist decisivo per Harroui che ha decretato la vittoria del Verona sulla Roma. Queste le parole dell'attaccante intervenuto in conferenza stampa.

Partita pazza? Sì, penso lo sia stata un po' per tutti, sono contento per come sono entrato, mi dispiace per il cartellino (rosso, ndr) ma la cosa più importante sono i tre punti.