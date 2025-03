Livramento star col Capo Verde: “Non abbiamo molto, ma facciamo rumore”

Dailon Livramento è stato l'eroe della trasferta del Capo Verde in Angola dove i capoverdiani hanno vinto per 2-1 grazie a una sua doppietta che li proietta al primo posto del girone D africano per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Capo Verde non ha mai partecipato alla rassegna iridata e ora sogna l'obbiettivo.