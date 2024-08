Livramento: “Travolto dall’emozione per il gol, qui mi piace tutto”

Ha detto: "Il prossimo gol lo celebrerò ballando? Credo di sì… In realtà volevo farlo già nella partita con il Napoli, ma avendo segnato sotto la curva del Verona l’emozione mi ha travolto e ho voluto festeggiare con loro. Ottima impressione dei tifosi dell’Hellas. Sono molto appassionati, si fanno sentire e ci sostengono per tutta la partita. Quando scendo in campo mi piace avere una sorta di connessione con i tifosi e direi che domenica il nostro rapporto è cominciato bene… L’impatto con la città è stato ottimo, mi piacciono le persone, il cibo, il clima. Il club mi ha aiutato fin da subito".