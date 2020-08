Dopo Benevento e Crotone è lo Spezia la terza promossa in A della stagione. Il miracolo della squadra di Italiano si concretizza con una sconfitta, per 0-1 nella finale di ritorno in casa, ma è quanto basta per sopravanzare il Frosinone e far impazzire la città.

Nei suoi 114 anni di storia è la prima volta che lo Spezia approda nella massima serie.