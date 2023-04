Lo Spezia strappa un punto a Firenze, 1 a 1 al Franchi

I liguri salgono a quota 26 in classifica

Lo Spezia pareggia per 1 a 1 con la Fiorentina e sale a 26 punti in classifica. Vantaggio viola grazia ad un'autorete di Wisniewski al 25' del primo tempo, il pareggio porta la firma di Nzola sette minuti dopo. Lo Spezia chiude con 7 ammoniti e regge per tutta la ripresa al forcing della Fiorentina, mancando nel recupero il gol con Shomurodov solo davanti al portiere Terracciano.