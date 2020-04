L’Olanda dice basta: il calcio si ferma definitivamente

«Sfortunatamente, con le più recenti misure del governo, è diventato impossibile completare in tempo la stagione 2019/2020 delle competizioni calcistiche professionistiche».

La KNVB, la federazione olandese, con queste parole ha dichiarato chiusa la stagione: «Sarà chiaro a tutti i soggetti coinvolti, dai tifosi e giocatori ad allenatori e arbitri, che la salute pubblica viene sempre al primo posto», si legge nella nota.

Poi, quanto all’assegnazione dei posti per le coppe europee: «Previa consultazione di club, giocatori e allenatori, e con l’approvazione del Consiglio di vigilanza, di interrompere la competizione 2019/2020 e di assegnare i posti per le competizioni europee sulla base dell’attuale classifica, conformemente alle linee guida Uefa. In relazione a promozioni e retrocessioni, è stato deciso di non promuovere e di non retrocedere alcun club».