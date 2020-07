“Ci mancherebbe che non crediamo alla salvezza. Ora incontreremo il Verona, una partita che mette in palio punti importanti per la salvezza. Loro sono la squadra rivelazione ma noi siamo il Toro e cerchiamo punti per la nostra classifica”.

Queste le parole di Moreno Longo, allenatore del Torino, dopo la sconfitta dei granata con la Fiorentina e in vista della partita di mercoledì con il Verona.