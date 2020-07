“I miei giocatori, oltre al sottoscritto, ci credono a far bene e a fare delle prestazioni importanti. Come ho detto ieri in conferenza stampa, la risposta la dovevamo dare qui sul campo, piuttosto che parlare. E credo che sia stata la risposta migliore.”

Queste le dichiarazioni, rilasciate a Sky, di Diego Lopez dopo Brescia-Verona.