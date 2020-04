Lotito: “Pronti a ripartire con gli allenamenti”

Claudio Lotito, intervenuto sul canale ufficiale della Lazio, ha parlato della ripresa degli allenamenti per la squadra biancoceleste.

Queste le sue dichiarazioni: “Ci tengo a sottolineare che nessuno vuole prendere sotto gamba la salute dei cittadini e dei propri dipendenti. Io ho lanciato l’idea di fare degli esami perché, al di là del tampone, è possibile verificare la presenza di alcuni anticorpi relativi al virus. Ho sempre sostenuto che tutte le attività lavorative, se in deroga con l’autorizzazione dei prefetti, possono essere in condizioni ottimali, senza rischio di contagio. Non capivo perché una persona che fa l’atleta non possa svolgere la propria attività. Non si tratta di una questione ludica, ma di attività lavorativa. Quindi se ci sono tutte le condizioni ideali, come nel nostro caso a Formello, non c’è alcun rischio di contatto e di contagio”.