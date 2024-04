Lotta salvezza, 32esima giornata: chi fa punti?

Turno particolarmente ostico per le pretendenti alla permanenza in A

Turno particolarmente difficile quello in corso per le pretendenti alla salvezza in serie A. Alle 15 di oggi c'è l'unico scontro diretto previsto tra Lecce ed Empoli coi pugliesi a 29 punti e i toscani, quintultimi, a 28 assieme all'Udinese e un punto sopra il Verona.