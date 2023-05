Lotta salvezza, alle 12.30 Lecce-Spezia

Scontro diretto fondamentale al Via del Mare, il Verona attende l'esito della sfida

Dopo la sconfitta con l'Atalanta, il Verona guarda al risultato di Lecce-Spezia per capire quali siano le possibilità di salvezza che ha a due giornate dalla fine del campionato.

Al Via del Mare si gioca lo scontro diretto tra i giallorossi e i liguri.

Negli ultimi turni, poi, i salentini affronteranno il Monza in trasferta e il Bologna in casa, mentre la formazione di Semplici affronterà al Picco il Torino per poi chiudere all'Olimpico con la Roma.