Lotta salvezza, Cagliari e Sassuolo mettono ko Salernitana e Frosinone

Kaio Jorge sbaglia il rigore del pareggio per la squadra di Di Francesco al 90'

Negli anticipi delle 15 di oggi della 28esima giornata due gli scontri diretti per la salvezza: il Cagliari ha sconfitto la Salernitana per 4-2 mentre il Sassuolo ha vinto per 1-0 col Frosinone che ha fallito il rigore del pareggio con Kaio Jorge al 90'. Di seguito i marcatori, il turno e la classifica: