Lotta salvezza, è il turno degli scontri diretti tra le ultime otto della classe

La 27esima giornata presenta tutti scontri diretti tra le 8: le più perforate, le meno vincenti, le più stitiche per via di gol fatti, insomma le ultime della classe. "Un incrocio di destini in una strana storia" canterebbe De Gregori. Sarà una sorta di spartiacque, quindi, che può dare un vantaggio notevole alle vincenti e una notevole preoccupazione in più alle sconfitte. Il pareggio saprà di "meglio che aver perduto" ma non cambierà di molto la situazione.