Lotta salvezza, oggi lo Spezia, domani il Lecce

Questo pomeriggio in campo anche la Salernitana all'Arechi con il Sassuolo

Il Verona, dopo aver battuto il Bologna, attende i risultati delle dirette concorrenti per la salvezza.

Oggi giocherà lo Spezia, in campo alle 20.45 a Genova con la Sampdoria. In precedenza, alle 15, la Salernitana affronterà in casa, all'Arechi, il Sassuolo.