Lovato e Ceccherini, la situazione

Saranno verificare di giorno in giorno le condizioni fisiche di Matteo Lovato e Federico Ceccherini.

Ambedue i difensori hanno avuto dei problemi fisici nel corso della partita di domenica con la Juventus. Lovato è rimasto in campo fino al termine della gara, mentre Ceccherini ha dovuto uscire prima.

Lo staff del Verona punta a recuperarli in tempo per la sfida di lunedì al Bentegodi con il Benevento. Situazione da valutare. In questo momento non è possibile sbilanciarsi nello specifico, anche se paiono esserci maggiori chance per Lovato che per Ceccherini.