Lovato e Dawidowicz, esami nei prossimi giorni

Matteo Lovato ha dato il cambio a Pawel Dawidowicz, dopo 30′ di gara con l’Inter, ma poi ha dovuto, pure lui, uscire.

Entrambi infortunati, i difensori dell’Hellas.

Ancora presto per capire l’entità dei problemi che hanno accusato. Nei prossimi giorni saranno valutate le loro condizioni, una volta effettuati gli esami clinici previsti.

Per Lovato si tratta di un altro guaio muscolare. Già aveva dovuto lasciare il campo con il Parma e con l’Atalanta. Inoltre, Lovato si era bloccato anche in Islanda, nella prima partita disputata con la maglia dell’Italia Under 21.

Dawidowicz, fermo per un lungo periodo e di fatto poco meno che indisponibile nella scorsa stagione, alla ripresa dopo il lockdown, ha faticato a rientrare anche in questa stagione ma negli ultimi mesi ha dimostrato di aver recuperato appieno.

Ora, questo nuovo malanno, da verificare da parte dello staff medico del Verona.