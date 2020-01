“Ringrazio il @padovacalcio per avermi fatto crescere in questi anni e per aver creduto in me.

Un grazie anche a tutti i tifosi biancoscudati per il loro affetto.

Ora inizia una nuova fase della mia vita calcistica.

Grazie @hellasveronafc per l’opportunità, pronto per questa nuova avventura”.

Questo il messaggio pubblicato su Instagram da Matteo Lovato, annunciato ufficialmente quest’oggi dal club gialloblù.