Lucas Felippe: “Ci abbiamo sempre creduto. Siamo contenti, ma non vogliamo fermarci”

Lucas Felippe ha parlato a Hellas Verona Channel al termine della semifinale di ritorno con la Roma. Queste le parole del centrocampista della Primavera, approdata in finale di Coppa Italia:

“Non ci siamo ancora resi conto che siamo in finale. Siamo contentissimi di quanto abbiamo fatto fin qui, però non ci fermiamo e andiamo fino alla fine. Il gol? Quando ho visto il pallone entrare è stata un’emozione indescrivibile. Sono in un periodo buono, ma sono più contento per la squadra che per i gol. Nello spogliatoio ho visto i miei compagni che urlavano e gridavano, ci abbiamo sempre creduto e per quello siamo arrivati in finale. Ora è una partita secca, sappiamo che la Fiorentina è una squadra forte, ma siamo forti anche noi e ce la giocheremo”.