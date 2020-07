Lucas Felippe: “Contento per l’esordio, ma potevamo fare di più”

Debutto in Serie A per Lucas Felippe, centrocampista brasiliano classe 2000, che parla così ai microfoni di Hellas Channel:

“Sono felice anche se questa sera non è andata bene, ma adesso pensiamo alla prossima partita. Li abbiamo messi in difficoltà, ma loro sono una buona squadra e venire qui a vincere non è facile. Non possiamo vincere tutte le partite, non è la fine del mondo.”

Sull’occasione avuta: “Ho avuto una bella palla al limite dell’area, adesso vado a rivederla perchè c’era anche Pazzini. Forse era meglio posizionato di me per fare goal, ma quando sei lì non ci pensi. Miguel Veloso? Siamo molto amici, abbiamo un bel rapporto. Mi ispiro a lui, è molto bello giocare con il tuo idolo”