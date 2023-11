Lunini: “Verona, fai una grande gara col Monza. Dai tifosi la marcia in più”

L'ex attaccante: "Baroni sta cercando la quadratura. Bisogna ragionare di partita in partita"

Claudio Lunini, ex attaccante del Verona, in gialloblù dal 1990 al 1995, ha parlato della situazione dell'Hellas e del prossimo impegno con il Monza.

Intervistato dal "Corriere di Verona", ha detto: "Si gioca una partita per volta e bisogna ragionare in questo senso. Dunque, c’è da pensare al Monza, a giocare una grande gara. Ci sarà la spinta del pubblico. I tifosi del Verona ti danno una marcia in più, sempre. Dopo, seguiranno altri scontri diretti. Il calendario, adesso, chiede all’Hellas una sterzata”.