“Il Presidente Maurizio Setti, a nome di tutto Hellas Verona FC, si stringe attorno a Stefano Cacciatori, dipendente di lungo corso del nostro Club, per la scomparsa dell’amato papà Sergio, estendendo le più sentite condoglianze a tutta la famiglia Cacciatori”.

Questo il messaggio di cordoglio pubblicato dal Verona per esprimere le condoglianze per la scomparsa di Sergio Cacciatori, il cui figlio, Stefano, da anni lavora per l’Hellas.