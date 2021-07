Maglia Hellas, la terza è verde

Presentato ufficialmente la nuova divisa del Verona

Il percorso alla scoperta dei kit gara 2021/22, dopo aver svelato quelli Home e Away, ha il suo punto di arrivo nel kit Third. Il primo, ideato da Macron ed Hellas Verona FC, ad avere il verde come colore protagonista. Un colore che debutta sulle maglie della squadra di Verona, così come è al debutto la tecnologia 'green' che ne contraddistingue la fabbricazione.