Maglie e abbonamenti, presentazione il 29 giugno al Palasport

Appuntamento alle 21 con la squadra prima della partenza per il ritiro

Si chiamerà 'The night' e sarà dedicata a tutti i tifosi gialloblù, la speciale serata firmata Hellas Verona organizzata per mercoledì 29 giugno, alle ore 21, al Palazzetto dello sport, situato in piazzale Atleti Azzurri d’Italia.