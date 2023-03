Magnani: “Con lo Spezia un punto che vale. Il campionato non è finito”

Dopo: "Kallon? Non gli ho detto niente per l’errore, gli ho fatto i complimenti per come è entrato perché si è sacrificato tanto. In campo non volevo credere a quello che è successo. Sbagliamo tutti, come possiamo pretendere che un ragazzo giovane come lui che non possa sbagliare. E’ vero anche che il primo attacco è la difesa e se avessimo preso meno gol nella prima parte di stagione, oggi avremmo qualche punto in più. Non mi sento di mettere una croce su di lui, ma di dargli una pacca sulla spalla. Avrà sicuramente modo di rifarsi”.