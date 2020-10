I tempi per il rientro di Giangiacomo Magnani non sono ancora maturi.

Al momento è più che improbabile che Magnani possa essere convocato per la gara di lunedì con il Genoa.

Il difensore, arrivato al Verona dal Sassuolo nel corso del mercato estivo, si è fermato per una lesione muscolare prima del via al campionato.

Per adesso non ha recuperato e, quindi, sarà assente anche per il prossimo turno.