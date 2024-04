Magnani: “Senza paura, lottiamo per il Verona e la nostra gente”

Ha detto il difensore gialloblù: "Come ci possiamo salvare? Andando oltre le difficoltà. Ne abbiamo affrontate e superate tante in questa stagione, sempre rimanendo tutti insieme. Continuiamo così, lottiamo per il Verona, per la nostra gente. Quello che non ti distrugge ti rende forte”.

Poi: "In ogni giornata si può piazzare un colpo a sorpresa. Per fare un’impresa che possa sparigliare le carte occorre avere dentro di noi la consapevolezza del nostro percorso, come siamo arrivati ad avere 27 punti. Non possiamo avere paura per quello che è stato l’esito della partita con il Genoa. È stato un passo falso grosso, importante, ma non cancella quel che abbiamo fatto prima, in momenti peggiori. Non è caduto il mondo”.