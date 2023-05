Magnani: “Serata tremenda, chiediamo scusa”

Ora bisogna cancellare il risultato di stasera: tra quattro giorni c'è una sfida importante a Lecce… "Abbiamo una grande possibilità. Dobbiamo chiedere scusa per la prestazione, soprattutto perché è arrivata qui nel nostro stadio. Però, come squadra, non dobbiamo focalizzarci su quello che è successo, non dobbiamo pensare al risultato, niente è compromesso: abbiamo fatto una grande rincorsa e questa sconfitta non deve interromperla".