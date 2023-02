Magnani spinge, è lui il “Cuore Gialloblù” con l’Udinese

Il difensore votato come miglior giocatore dell'Hellas nella partita con i bianconeri

È Giangiacomo Magnani ad aggiudicarsi lo scettro di Cuore Gialloblù del match Udinese-Hellas Verona , 20esima tappa del sondaggio che da sei stagioni permette ai tifosi di eleggere, tramite i voti nelle Instagram Stories del Verona, il calciatore dell'Hellas che più si è distinto in ogni singola gara di campionato.

Il numero 23, con una prova da 20 duelli totali ingaggiati - di cui sei aerei - e quattro contrasti vinti, si aggiudica così, per la prima volta in stagione, il titolo di Cuore Gialloblù della sfida della 'Dacia Arena' dello scorso lunedì, Udinese-Hellas Verona. Magnani, infatti, è stato il più votato dei suoi dai tifosi gialloblù, che gli hanno riconosciuto il ruolo di uno dei protagonisti del prezioso pareggio ottenuto dal Verona in Friuli (1-1).