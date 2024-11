Maietta: “Fiorentina favorita, ma il Verona ha entusiasmo”

Domenico Maietta, ex gialloblù, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Queste le sue parole riguardo al match di domani tra Fiorentina e Verona: "La Fiorentina sta facendo un grandissimo cammino in campionato, uno scivolone in Conference ci sta, ma sta dando anche lezioni di gioco a tante squadre. Ha ritrovato Kean, è una squadra molto fastidiosa. Il Verona, dopo un periodo difficile, ha rifiatato contro la Roma. Affrontare questo Verona entusiasta è un po' difficile, ma la Fiorentina è favorita".