Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato a Radio 24.

Ha detto, tra l’altro: “Calcio in estate? Non lo so, dipende da Uefa e Fifa. Bach ha detto una cosa chiarissima: nessuno escluso, da adesso tutti devono fare sacrifici e compromessi, bisogna entrare in questo ordine di idee. Se ognuno rimane aggrappato al suo orticello la situazione non la trovi“.