Intervistato da “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato anche delle prospettive per l’eventuale ripresa della Serie A dopo lo stop (decretato per tutti gli sport) alle attività a causa dell’emergenza coronavirus.

Ha detto Malagò: «Si deve procedere per gradi. In questo momento non si possono dare delle risposte, sicuri di quello che accadrà fra qualche settimana».