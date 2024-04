Malesani: “Baroni grande allenatore, a Verona per l’ennesimo miracolo”

L'ex tecnico: "Ha iniziato con me, spero che quanto sta facendo sia un trampolino per lui"

Ha detto: "Sono più attento all'Hellas perché sono di Verona. Marco Baroni ha fatto i primi passi da allenatore insieme a me. Fino ad adesso non è stato valorizzato per quello che è, è un grande allenatore e se riuscirà a fare questo ennesimo miracolo a Verona spero che gli serva come trampolino e possa avere l'opportunità di allenare una grande squadra".