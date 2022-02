Malesani: “Il Verona è una rivelazione: ha idee e bravi giocatori”

L'ex tecnico dell'Hellas: "Tudor ha dato alla squadra qualcosa in più"

Il tecnico, all'Hellas dal 2001 al 2003, ha detto, parlando dei gialloblù: "Il Verona rivelazione? C'è molto di Juric ma nelle idee di Tudor ho visto anche qualcosa in più: giocano in undici, e non è una banalità. Appena perdono la palla si rimettono tutti dietro la linea della stessa, c'è coinvolgimento pieno e belle individualità. E una squadra continua è pericolosa, da tener presente".