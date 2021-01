Mancini: “Che bravo Dimarco. Seguo Lovato. E Zaccagni…”

«Federico Dimarco? Lo conosco bene. L’ho fatto esordire io nell’Inter. Ha piede, forza, personalità. E’ giovane, dopo l’Europeo potrà proporsi. Come altri ragazzi di talento he stiamo seguendo: Lovato, Rovella, Pobega… Zaccagni è stato sfortunato. L’ho chiamato, ma si è fatto male».

Queste le parole di Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”.

Mancini si è soffermato sulle scelte in vista dell’Europeo e in prospettiva per la nazionale. Tra i giocatori del Verona, oltre a Mattia Zaccagni, ha già convocato Marco Silvestri.